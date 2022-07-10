أمريكي يهبط بطائرة بداخلها والد زوجته على طريق سريع متعرّج.. فيديو

المصدر: البيان

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نفذ طيار أمريكي هبوطا اضطراريا جريئا على طريق سريع متعرج في ولاية نورث كارولينا.

وأوضحت السلطات أن فينسينت فريزر، أحد سكان ولاية فلوريدا، كان يقود طائرة من محرك واحد مع والد زوجته بالقرب من بحيرة فونتانا في مقاطعة سواين عندما بدأ المحرك في التعطل، وكان خياره الوحيد هو محاولة الهبوط على الطريق رقم 19.

وتم تسجيل عملية الهبوط عبر كاميرا GoPro الخاصة به، وفق "روسيا اليوم".

أمريكي يهبط بطائرة بداخلها والد زوجته على طريق سريع متعرّجhttps://t.co/2SJzjOvqf9#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/a4eFe2nKtS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022

وذكرت السلطات أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من ولاية نورث كارولاينا بعد إجراء الإصلاحات المطلوبة.