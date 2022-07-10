ممرضة رعاية مركزة من محاربي كورونا تلد طفلتها الأولى أول أيام العيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بعد عامين من العمل المتفاني على الخطوط الأمامية للتعامل مع الحالات المعقدة في وحدة العناية المركزة، وأيضا المواجهة الصعبة مع حالات كوفيد ـ 191، رحبت شيرين ماري بابو، الممرضة في مستشفى في أبو ظبي، بطفلتها الأولى في منتصف ليل عيد الأضحى.

ولدت الطفلة سيريا ماري روني للأبوين من الجنسية الهندية شيرين وروني ألكسندر في تمام الساعة 00:00 في مستشفى ميديور، أبوظبي، في يوم عيد الأضحى المبارك.

وضاعفت ولادة الطفلة سيريا في يوم العيد فرحة العائلة وكذلك زملاء شيرين العاملين في نفس المستشفى، حيث انضم زملاؤها وأصدقاؤها إلى العائلة للترحيب بالمولودة الجديدة ومشاركتهم سعادتها.

الطفلة سيريا، والتى ولدت بوزن 2.860 كجم، تتمتع بصحة جيدة وحالتها العامة ممتازة.

وبصفتها ممرضة في وحدة العناية المركزة في مستشفى ميديور، عملت شيرين بنشاط على الخطوط الأمامية على مدار العامين الماضيين، حيث تعاملت مع حالات كوفيد 19 المعقدة خلال ذروة الوباء، ودعمت مرضى كوفيد 19 على المدى الطويل في وحدة العناية المركزة لأسابيع.

أثناء أداء واجبها، أصيبت إصابة شديدة بكوفيد 19في يونيو 2021. حيث عانت من أعراض مثل الحمى الشديدة وصعوبة التنفس وتم إدخالها إلى المستشفى، حيث كانت تعمل. و خرجت من المستشفى بعد أيام قليلة بعد أن تعافت من المضاعفات.

جاء زملاء شيرين في وحدة العناية المركزة لزيارتها ومعهم الشوكولاتة والهدايا في منتصف الليل لمشاركة أمنياتهم مع العائلة. “عيد الأضحى هذا مميز للغاية بالنسبة لنا. شيرين هي أحد أفراد عائلتنا. لقد كانت محاربة شجاعة على الخطوط الأمامية. إن الترحيب بالملاك سيريا في هذا اليوم المبارك هو لحظة سعيدة وفخر لنا جميعًا."

قال الدكتور (الأستاذ) وليد الشربيني، استشاري أمراض النساء والولادة، ورئيس قسم أمراض النساء بمستشفى ميديور، "نتمنى للطفلة وأسرتها حياة صحية وسعيدة".