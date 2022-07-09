"مسيطرة".. كبش سفيرة أمريكا بالجزائر يصنع الحدث (فيديو)

المصدر: البيان

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صنعت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، نوعا من الطرافة، وذلك من خلال ظهورها في مقطع فيديو وهي تتفاوض لشراء كبش عيد الأضحى.

ونشرت صفحة السفارة الأمريكية عبر "تويتر"، مقطعا ظهرت فيه المسؤولة الأمريكية في أحد أسواق بيع الأضاحي، وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، برفقة زوجها.

وتفاوضت أوبين مع أحد الباعة في السوق، قبل أن يستقر اختيارها على شراء خروف بقرون أعجبها.

لكن زوجها رفض الخروف ذا القرون بحجة أنه يريد أكل "لحمة الرأس"، حيث القرون تسبب له مشاكل عند تنظيفه وتحضيره للطبخ، لكن السفيرة أقنعت زوجها بأن الكبش أعجبها ولا بد من اقتنائه، ليرضخ زوجها للأمر، ويقول: "مسيطرة"

وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.