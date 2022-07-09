نيكاراغوا تتخصّص في تصدير الثعابين والعناكب إلى جميع أنحاء العالم.. فيديو

المصدر: البيان

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تقوم حديقة حيوانات "Exotic Fauna" بالعاصمة نيكاراغوا بصادرات فريدة من نوعها، تتمثل في الآلاف من الزواحف والعناكب والثعابين، وترسل ذلك إلى زبائنها في جميع أنحاء العالم عبر البريد.

ويزداد إقبال الزبائن من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وآسيا على تلك الحيوانات، التي تعيش وتزدهر في الغابات الاستوائية المطيرة في أمريكا الوسطى.

وتقول يسينيا تالافيرا، مديرة الحديقة لـ "يوروميوز": "أكثر الأنواع المطلوبة هي السلاحف ويأتي الطلب الأكبر عليها من آسيا وخاصة هذا العام".

وتضيف: "كل عام نحاول تحدي أنفسنا بالبحث عن أسواق جديدة وآفاق جديدة وعملاء جدد من أجل التوسع... في أحد السنوات قمنا بالشحن إلى لاوس وهو ما كان تحدياً كبيراً ولكننا تمكنا من القيام به".

وتتعرض مثل تلك الصادرات لانتقادات شديدة من منظمة حقوق الحيوان "PETA"، لكن الحديقة تقول إنها تلتزم باتباع معايير اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

ويدافع إدواردو لاكايو، ممثل الحديقة، عن عملها بالقول: "ما نفعله هو أننا نأخذ الحيوان من الطبيعة مرة واحدة، مرة واحدة فقط. ونعيد تكاثر الحيوان الذي سنرسله (إلى الزبائن)، ومن ثم لا يكون استغلال الحيوانات ممكنا لأننا نعيد تكاثرها في هذه الأماكن التي لدينا".