المخالف «سبايدر مان» وقع في قبضة الشرطة!

المصدر: دبي - البيان

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كثيراً ما نسمع عن مغامرات وعمليات هروب من الشرطة فريدة من نوعها، وهذا ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جازف شاب بحياته وأدى قفزة خطيرة، على طريقة شخصية «سبايدر مان» الخيالية، أثناء فراره من الشرطة الأمريكية التي لاحقته بعدما كان يقود سيارته متجاهلاً ربط حزام الأمان، حسب «سكاي نيوز».

وكان كيندال فلويد (25 عاماً) يتجول في منطقة ويليامزبرغ في نيويورك، عندما رصده رجال الشرطة يقود سيارة من دون حزام الأمان.

وأوقفت الشرطة الشاب، لكنه فتح باب سيارته فجأة واعتدى على شرطي وانطلق راكضاً بين البنايات، ثم تسلق دعامة أسفل مسار لمترو الأنفاق قرب محطة فلاشينغ أفينيو. وعندما وجد فلويد نفسه في مأزق فوق الدعامة ومن تحته رجال الشرطة، قرر تنفيذ قفزة خطيرة.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن سماع أصوات المارة تحذر الشاب من القفز، إلا أنه تجاهلهم وقفز على طريقة شخصية «سبايدر مان» الخيالية. لكن المغامرة الخطيرة لم تنفع فلويد، الذي أصيب من جراء قفزته واعتقلته الشرطة في نهاية المطاف، وهو في حالة مستقرة الآن.