جهاز يذكّر مدمني الهواتف بإشارات المرور

المصدر: هونغ كونغ - أ ف ب

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وضعت السلطات في هونغ كونغ جهازاً على الطرقات يذكّر المارة المنشغلين بهواتفهم بضرورة الالتزام بإشارات المرور. وقال كبير المهندسين في إدارة النقل الخاصة بالمدينة أليكس أو: إنّ الكثير من سكان هونغ كونغ يجتازون الطريق مشتتي الانتباه أثناء مرور السيارات نتيجة استخدامهم هواتفهم المحمولة.

وأضاف: «وجدنا حلاً لتنبيه الأشخاص الذين لا يكفون عن النظر إلى هواتفهم».

وأوضح أن أربعة من أصل سبعة حوادث مميتة سُجلت في النصف الأول من السنة على التقاطعات المرورية في هونغ كونغ حدثت نتيجة سلوك المشاة، مضيفاً «ربّما سيساعد (الجهاز) في إنقاذ الأرواح».

ويستند الجهاز الجديد في عمله إلى التنسيق مع إشارات المرور، إذ يبث ضوءاً أحمر من الأعلى عندما ينبغي على المشاة التوقف.