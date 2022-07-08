سعرها حوالي مليوني دولار.. فيراري تكشف عن أنحف ساعة في العالم

المصدر: البيان

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كشفت فيراري على غير العادة عن ساعة جديدة باسم ريتشارد مايل UP-01 بسعر يبلغ مليونا و888 ألف دولار.

ووصفت فيراري الساعة الأقل سمكاً في العالم.

يبلغ سمك الساعة، بحسب "سبوتنيك"، بأكملها وجميع أعمالها الميكانيكية 1.75 ملم فقط. كما صنعت من التيتانيوم حتى لا تتعرض للانثناء بمجرد ارتدائها.

والساعة أرق بمقدار 0.05 مم فقط من الساعة صاحبة الرقم القياسي السابق، من صنع بولغري.

يبلغ قطر الساعة 51 ملم، ويوجد عليها شعار فيراري المتمثل في الحصان الشهير.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه ساعة يدوية وإذا نسيت ملء الساعة التي تبلغ تكلفتها مليوني دولار، فستتوقف عن العمل.