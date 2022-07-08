رئاسة شؤون الحرمين: "خطبة عرفة" بـ14 لغة و200 مليون مستفيد حول العالم

المصدر: وام

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، عن نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

وقال الشيخ السديس، إن الرئاسة تعاونت مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف، لزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى 14 لغة عالمية وهي " الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا - الاسبانية - السواحلية - التاميلية - الهندية".

وأضاف السديس، أن البث جرى من خلال منصة وتطبيق "منارة الحرمين" بسلالة ونجاح، مبينا أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم.

وقامت الرئاسة ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق "منارة الحرمين" وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.