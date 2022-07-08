حاج مصاب بالشلل الكامل: أدعو الله وأنا على يقين أني سأسير يوماً على قدمي

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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سافر حاج روسي جسمه معاق بالكامل إلا يديه من بلاده ليتمكن من القيام بالركن الخامس.

ولم تمنع سيبير إعاقته وعجزه شبه الكامل من القدوم إلى الأراضي المقدسة والحج للمرة الأولى .

الشاب الروسي سيبير البالغ من العمر 21 مصاب بالشلل الكامل منذ الولادة وقد سبق له زيارة مكة لأداء فريضة العمرة.

ويقول الشاب الروسي: أشعر بالطمأنينة وأنا في مكة المكرمة وبراحة كبيرة حيث أرى الكعبة، أدعو الله وأنا على يقين أني سأسير يوماً على قدمي.

حضر سيبير إلى السعودية برفقة والديه ويوثق رحلته العظيمة بهاتفه.

وقال سيبير: صحيح أني على كرسي متحرك لكني قادر على أداء فريضة الحج.

وأضاف: إن بعض الحجاج يبكي عند رؤيته والبعض الآخر يأخذ سيلفي معه.

وتابع: والدايا هم سندي ويريدان علاجي ولكن العلاج يحتاج مالاً.

وقال والد سيبر أنا فخور بابني فهو قرة عين لي ولأمه .

وتابع: إن ابنهما هو الذي أصر على القدوم للحج فرؤية الكعبة شعور عظيم ومتشوقون لزيارة منى ومزدلفة وعرفات.

وأضاف: لا أعلم ماذا أقول لكني لا أملك سوى الدعاء بأن يهيئ الله لابني العلاج .