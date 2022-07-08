صور وفيديوهات لحجاج بيت الله الحرام
لقطات من مشعر #مزدلفة بعد وصول #ضيوف_الرحمن إليها
لقطات من مشعر #مزدلفة بعد وصول #ضيوف_الرحمن إليها#الحج#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OMgcf4GPN1— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
مشاهد من #عرفات و #مزدلفة في #يوم_عرفة
مشاهد من #عرفات و #مزدلفة في #يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ssRDRhdRxW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
نفرة #مزدلفة.. #الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم
نفرة #مزدلفة.. #الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالمhttps://t.co/Ce2DdHPr7B#الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qH847Xr4Wu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
#ضيوف_الرحمن ينفرون من #عرفات إلى #مزدلفة بعد الوقوف في #يوم_عرفة
#ضيوف_الرحمن ينفرون من #عرفات إلى #مزدلفة بعد الوقوف في #يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pvqpx2UtXb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
مع غروب شمس #يوم_عرفة.. حجاج بيت الله يبدأون النفرة إلى #مزدلفة بعد الوقوف في عرفة
مع غروب شمس #يوم_عرفة.. حجاج بيت الله يبدأون النفرة إلى #مزدلفة بعد الوقوف في عرفة #الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/M4PBmrv5dd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
فوق #جبل_الرحمة.. حجاج بيت الله يبتهلون بالدعاء
فوق #جبل_الرحمة.. حجاج بيت الله يبتهلون بالدعاء #يوم_عرفة #الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Y9OjeejJWP— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
حاجة مصرية من على صعيد عرفة.. "قلبي بيفط من الفرحة"
حاجة مصرية من على صعيد عرفة.. "قلبي بيفط من الفرحة"https://t.co/hgilS4NcmM#يوم_عرفة#عيد_الأضحى#عيد_الأضحى_المبارك#كل_عام_وأنتم_بخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mzVh230lmJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
حجاج بيت الله الحرام يكسون #جبل_الرحمة بالبياض في #يوم_عرفة
حجاج بيت الله الحرام يكسون #جبل_الرحمة بالبياض في #يوم_عرفة #الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kHr4kQ8EmG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
#جبل_الرحمة في #مشعر_عرفات
#جبل_الرحمة في #مشعر_عرفات #الحج #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UmHCRxP3zu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
امتلاء #جبل_الرحمة بحجاج بيت الله الحرام في #مشعر_عرفات
امتلاء #جبل_الرحمة بحجاج بيت الله الحرام في #مشعر_عرفات #الحج #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FwMmLXkqSZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
جبل الرحمة يمتلئ بضيوف الرحمن
جبل الرحمة يمتلئ بضيوف الرحمن #الحج#يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DHXikVmaJT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
الحجاج يقفون على #صعيد_عرفات لأداء الركن الأعظم
الحجاج يقفون على #صعيد_عرفات لأداء الركن الأعظم #الحج #يوم_عرفة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JoevvWF2lZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
مشاهد لضيوف الرحمن من صعيد عرفات الطاهر
مشاهد لضيوف الرحمن من صعيد عرفات الطاهر #يوم_عرفة #الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Qq0DAxeqTH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
جموع حجاج بيت الله تستقر في جبل الرحمة بمشعر #عرفات
جموع حجاج بيت الله تستقر في جبل الرحمة بمشعر #عرفات #الحج#يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TkHtETYgp8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
مشاهد من صعيد عرفات
مشاهد من صعيد عرفاتhttps://t.co/mBVJqPMlq5#الحج #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mTAueoKcve— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.
#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. #الحج #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/d620DlYQG0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً
حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً #الحج#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bw8HEtaqjO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر.
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر. #يوم_عرفة #الحج_2022 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iOCYGqBJld— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
من صعيد #عرفات الطاهر .. مشاهد إيمانية لضيوف الرحمن ، طالبين العفو والغفران
من صعيد #عرفات الطاهر .. مشاهد إيمانية لضيوف الرحمن ، طالبين العفو والغفران .#يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tserlqRuyd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظم
#الحجاج يؤدون #طواف_الإفاضة ويرمون جمرة العقبة الكبرى غداًhttps://t.co/axiZbnSY5T#الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TM7Ac0mufG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022