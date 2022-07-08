صور وفيديوهات لحجاج بيت الله الحرام

المصدر: البيان

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لقطات من مشعر #مزدلفة بعد وصول #ضيوف_الرحمن إليها

مشاهد من #عرفات و #مزدلفة في #يوم_عرفة

نفرة #مزدلفة.. #الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم

#ضيوف_الرحمن ينفرون من #عرفات إلى #مزدلفة بعد الوقوف في #يوم_عرفة

مع غروب شمس #يوم_عرفة.. حجاج بيت الله يبدأون النفرة إلى #مزدلفة بعد الوقوف في عرفة

فوق #جبل_الرحمة.. حجاج بيت الله يبتهلون بالدعاء

حاجة مصرية من على صعيد عرفة.. "قلبي بيفط من الفرحة"

حجاج بيت الله الحرام يكسون #جبل_الرحمة بالبياض في #يوم_عرفة

#جبل_الرحمة في #مشعر_عرفات

امتلاء #جبل_الرحمة بحجاج بيت الله الحرام في #مشعر_عرفات

جبل الرحمة يمتلئ بضيوف الرحمن

الحجاج يقفون على #صعيد_عرفات لأداء الركن الأعظم

مشاهد لضيوف الرحمن من صعيد عرفات الطاهر

جموع حجاج بيت الله تستقر في جبل الرحمة بمشعر #عرفات

مشاهد من صعيد عرفات

#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً

حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً #الحج#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bw8HEtaqjO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر.

من صعيد #عرفات الطاهر .. مشاهد إيمانية لضيوف الرحمن ، طالبين العفو والغفران

توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظم