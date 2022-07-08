مشاهد من صعيد عرفات

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#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. 

حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً 

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر. 

توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظم

 

 

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