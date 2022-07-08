مشاهد من صعيد عرفات
#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.
#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. #الحج #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/d620DlYQG0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً
حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً #الحج#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bw8HEtaqjO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر.
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر. #يوم_عرفة #الحج_2022 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iOCYGqBJld— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظم
لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة.. لك والملك.. لا شريك لك— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظمhttps://t.co/4YsRnVHVj3#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uFE6QKc7b7