مشاهد من صعيد عرفات

المصدر: البيان

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#عرفات_الآن | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً

حجاج بيت الله الحرام يغادرون مسجد نمرة بعد أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً #الحج#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bw8HEtaqjO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا على صعيد عرفات الطاهر.

توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظم

لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة.. لك والملك.. لا شريك لك



توافد الحجاج إلى #عرفات لأداء ركن #الحج الأعظمhttps://t.co/4YsRnVHVj3#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uFE6QKc7b7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022