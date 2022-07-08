مصر.. توفي وهو يحاول حماية أحد أفرع الشركة من السرقة فكان هذا رد الجميل

المصدر: البيان

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كرمت إحدى الشركات المصرية موظفاً لديها تعرض الفرع الذي يعمل فيه للسرقة، فما كان منه إلا ملاحقة السارق وتوفي على إثر عارض صحي.

وفي التفاصيل، أعلنت إدارة إحدى سلاسل محلات السوبر ماركت الشهيرة، وفاة الشاب عمرو العراقي، الذي يعمل بأحد فروعها، حيث تعرض الشاب المذكور لحادث سرقة، وأثناء ملاحقته للسارق أصيب بارتفاع نسبة السكر في الدم مما أدى إلى وفاته بشكل مأساوي ومفزع.

ويعمل عمرو العراقي مديرا لفرع الشركة بمنطقة حسن شحاته بمحافظة طنطا، والتي وقعت بها السرقة.

وفي لفة إنسانية، أصدرت الشركة بيانا تعلن فيه تفاصيل الحادث وتعلن الحداد 3 أيام على كافة منصاتها بما فيهم مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: "يوم حزين في تاريخ الشركة، اليوم وأثناء عمل الزميل عمرو العراقي، بأحد فروع الشركة، تعرض الفرع لحادث سرقة فردية فقام الزميل بملاحقة السارق، إلا انه توفي أثناء ذلك بسبب ارتفاع السكر بالدم.

وفي ضوء ما حدث قررت الشركة الاتي:

1- اعلان الحداد لمدة 3 ايام على كافة المنصات بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

2- التواصل مع الجهات المعنية للوصول للسارق حفاظا لحق الفقيد والاسرة والمجتمع.

3- تغيير اسم الفرع الذي كان يعمل به الشاب باسمه تخليدا لذكراه.

4- بخلاف اي مستحقات ينص عليها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية قررت الشركة دفع مرتب شهري لعائلة الفقيد مدى الحياة وكأنه مازال موجودا بيننا مع علمنا بأن ذلك ليس عوضا عن وفاته ولن يعيده الينا ولكنه عرفانا لاحد افراد اسرتنا.