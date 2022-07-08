بعد صدور الحكم.. والد نيرة أشرف يتقبل العزاء بابنته

المصدر: البيان

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أكد أشرف عبدالقادر، والد الطالبة المصرية نيرة التي قتلت على يد زميلها في جامعة المنصورة، إنه لن يوكل محامياً آخر من المحامين المشاهير، وأنه سيكتفي فقط بالمحامين الذين تم توكيلهم من خلاله منذ بداية الواقعة وحتى صدور حكم الإعدام على قاتلها أمس الأول، وذلك في مرحلة النقض بالحكم، والذي ستنظره محكمة النقض بالقاهرة.

وأقامت عائلة نيرة سرادقا لتقبل العزاء بابنتهم بإحدى دور المناسبات في مدينة المحلة الكبرى، وفقاً لصحيفة لـ«الوطن» المصرية.

وأضاف والدة نيرة، أنه يوجه الشكر للمحامين الكبار من المشاهير الذين أعلنوا دعمهم للأسرة في مرحلة محكمة النقض، على الرغم من عدم تواصل أي أحد منهم ولو بالاتصال تليفونياً، وأنه في حالة دعمهم لذلك، فعليهم التنسيق مع المحامين الخاصين بالأسرة في كتابة أي مذكرة.

وشدد أشرف عبدالقادر على أنه لن يقوم بعمل أي توكيل جديد لأي محام، ولن يتخلى عن المحامين الخاصين به، والداعمين له منذ حادثة وفاة ابنته، مشيراً إلى أن عدد المحامين الذين تم عمل توكيلات لهم من قبله بلغ 8 محامين، من بينهم ثلاثة تم توكيلهم من قبل جامعة المنصورة، والخمسة الباقين تم عمل توكيلات لهم بالفعل.

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، أول أمس، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.