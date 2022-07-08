شاهد ومشهود.. اليوم تجتمع فضائل عرفة والجمعة وحجة النبي المصطفى

المصدر: البيان

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يجتمع اليوم لحجاج بيت الله الحرام شاهد ومشهود، فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة وموافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وقف في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع.

يقف اليوم الجمعة ضيوف الرحمن في عرفة ليؤدوا الركن الثاني من أركان الحج، ملبين ومكبرين، بعد أن استقر الحجاج يوم أمس في مشعر منى وسط منظومة من الخدمات التي وفرتها المملكة العربية السعودية.

وتميزت رحلة الحجيج في مرحلتها الأولى من التصعيد من مكة المكرمة إلى منى أمس الخميس بالنجاح الكبير، وقضى حجاج بيت الله الحرام يوم التروية تقرباً لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد -صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية عظيمة.