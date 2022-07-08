حزن رسمي وشعبي في أستراليا على نفوق أقدم فيلة في حدائقها

المصدر: البيان

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فقدت حديقة الحيوان الأسترالية أول أمس الأربعاء أقدم فيلة في أستراليا والمدعوة تريشيا.

عاشت تريشيا في حديقة حيوان بيرث لعقود من الزمن قبل أن تتوفى عن عمر 65 عاماً بوصفها من أقدم الأفيال في العالم.

وكانت الفيلة المحبوبة وصلت من فيتنام العام 1963 وظلّت مصدراً لسعادة الزوار لسنوات طويلة.

وكانت حديقة بيرث أعنت قبل أيام أن صحة تيريشا تتدهور بسرعة، مؤكدة أن الموظفين لا يتوانون عن العناية الفائقة بها.

وعبّر أناس كثيرون عن حزنهم لوفاة الفيلة المحبوبة، من بينهم رئيس الوزراء مارك ماكجوان، الذي أرسل تحية من القلب لعمال الرعاية الذين اعتنوا بها.

وقال ماكجوان “ظلّت تيريشا جزءاً أساسياً من بيرث لستة عقود، ويتذكرها سكان بيرث جميعاً”.

ووصف وزير البيئة ريس ويتبي يوم وفاتها بأنه “يوم حزين جداً” لأستراليا كلها.

وأُنشئ صندوق تبرّعات باسم Tricia Tribute Conservation Fund لدعم حديقة الحيوان وبناء مركز حراسة للأفيال.

يُذكر أن تريشيا سُمّيت باسم ملكة جمال أستراليا العام 1962، حسب موقع "أستراليا بالعربي"