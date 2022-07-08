5 جرحى ضحايا عودة «إطلاق الثيران» في إسبانيا

المصدر: بامبلونا - أ ف ب

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شهد أول إطلاق للثيران منذ ثلاث سنوات في سان فيرمين، أحد أشهر الاحتفالات في إسبانيا، أمس الخميس، في مدينة بامبلونا، عودة الحوادث لدى محبي الإثارة، إذ نُقل 5 أشخاص إلى المستشفى بعدما أوقعت بهم هذه الحيوانات التي يقرب وزن كل منها من نصف طن.

ورغم عدم تسجيل جروح خطرة جراء نطحات الثيران، تعرض أشخاص عدة للدهس أو السقوط أرضاً عند الساعة الثامنة صباحاً في الشوارع المرصوفة بالحصى في المدينة العائدة للقرون الوسطى في شمال إسبانيا، خلال أول إطلاق للثيران «إينسييرو»، وهي فعالية تقوم على الجري بأقرب مسافة أمام ستة ثيران.

وعولج أحد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى، بسبب إصابة في الركبة، فيما تعرض آخر لإصابة في الرأس من جراء السقوط أرضاً، وتعرض مراهق إلى إصابة في الكتف، وفق ناطق باسم الصليب الأحمر المحلي.

ومنذ العام 1911، أودت هذه الفعاليات بحياة 16 شخصاً آخرهم في العام 2009.