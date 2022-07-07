السيسي لوزير المالية: مش أنت بتاع الفلوس اللي بتطلع تشتكي في الفضائيات

المصدر: البيان

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه لوزير المالية محمد معيط خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من مشروعات الاتصالات، مازحا: دكتور معيط قاعد هناك بيبص لي وخلاص.. مش أنت بتاع الفلوس وتدخل على القنوات التليفزيونية وتشتكي.. مضيفا ربنا حمى البلد وهيساعدنا فى بناها" .

ووجه الرئيس المصري، الوزير خالد عبد الغفار بالانتهاء من إنشاء 11 جامعة أهلية، بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح الأربعاء: "الدكتور خالد ساب القرشين للهيئة الهندسية وقال ربنا يوفقكم، والتكلفة للجامعة الواحدة 2.5 مليار جنيه، الأسعار زادت ولو لم نتدخل لا اللي دفعناه نفع ولا المنشآت تخلص". وفقا لصدى البلد.