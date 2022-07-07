سيرًا على الأقدام من بريطانيا .. حاج بريطاني من منى وجهتي المقبلة المسجد الأقصى

المصدر: البيان

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حقق الحاج الحاج البريطاني آدم محمد حلم العمر بوصوله إلى المشاعر المقدسة مشياً على قدميه من بريطانيا إلى مشعر منى ملبيًا نداء ربه لأداء فريضة الحج.

وقال أدم محمد: الحمد لله تحققت أمنيتي في أداء فريضة الحج، وأنا اليوم مرتديًا الإحرام وأقف في مشعر منى أُؤدي مناسك الحج.

وكشف الحاج البريطاني عن رحلته القادمة وخطته عقب انتهاء موسم الحج بأنه سوف يعود إلى المملكة العربية السعودية في فصل الشتاء والبدء في رحلة ثانية نحو المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وحول العربة التي كان يجرها والكلب الذي رافقه طوال رحلته أشار الحاج آدم أنه سيبقي العربة في المملكة، كونه سيأخذها في رحلته المقبلة، وأما الكلب فيعيده إلى بريطانيا وفق صحيفة سبق.

وختم حديثه: أشكر أبناء المملكة العربية السعودية فردًا فردًا، والقيادة الرشيدة التي غمرتني بكرمها المعهود عند جميع المسلمين، وأنني اليوم أرفع أكف الضراعة والدعاء لله عز وجل أن يحفظ قيادة المملكة وشعبها من كل سوء، وأن يتقبل الله من الحجاج حجهم.