مصر.. 8 وفيات و44 إصابة ضحايا حادث تصادم جنوب أسوان

المصدر: وكالات

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون، فى حادث تصادم أوتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل بطريق أسوان/ أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة «ثلاجة» أخرى ما أدى إلى انقلابه مباشرة

بطريق أسوان/ أبوسمبل عند الكيلو 100 جنوب محافظة أسوان، وفق التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس.

وقال اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إن القيادات الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد بأن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 44 آخرين وتم إيداع جثث المتوفين في مشرحة أسوان الرئيسية ، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.