بالصور.. منى تستقبل حجاج بيت الله الحرام

المصدر: البيان

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في حركة دؤوبة لا تنقطع بدأ ضيوف الرحمن في التوافد إلى مشعر منى مساء أمس الأربعاء، ليشهدوا يوم التروية، حيث يستقر مليون حاج اليوم وسط استعدادات مكثفة لتنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن إلى المشعر، وقضاء يوم التروية اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط، وسط أجواء روحانية وسكينة، في حين تهيأ مشعر منى بكافة الخدمات والتجهيزات، استعداداً لضيوف الرحمن الذين يصلون في الساعات الليلة.

ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي الحجاج في هذا المشعر يوم التروية وهو اليوم الثامن، ثم يعودون لها في صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ومن ثم المبيت في مزدلفة، ثم يقضون في مشعر منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.. ومن تَعجل في يومين فلا إثم عليه، كما جاء في القرآن الكريم {واذكروا الله في أيام معدودات}.

وكانت مختلف الجهات الحكومية العاملة في مشعر منى قد أنهت استعداداتها المختلفة لاستقبال الحجاج وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجونها؛ حيث تتم عملية تنظيف المشعر والتأكد من سلامة وصول التيار الكهربائي إلى المشعر، كما أنهت الجهات الصحية في المشعر كافة استعداداتها، وحشدت طاقاتها وكوادرها الطبية والتمريضية لخدمة الحجاج وتأمين سلامتهم.