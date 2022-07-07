فوز أول عالم رياضيات من أصل كوري بميدالية "فيلدز" المرموقة

المصدر: يونهاب

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حصل هوه جون-إي؛ عالم الرياضيات الكوري الأمريكي والأستاذ بجامعة "برينستون" الأمريكية، على ميدالية "فيلدز" لهذا العام، وهي جائزة دولية مرموقة تُمنح لعلماء الرياضيات تحت سن الأربعين تقديرا لإنجازاتهم في هذا المجال.

وبذلك أصبح "هوه"، البالغ من العمر 39 عاما، والذي يعمل أيضا أستاذا متميزا للرياضيات في المعهد الكوري للدراسات المتقدمة، أول باحث من أصل كوري يفوز بالجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات كل 4 سنوات.

وقد أقيم حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للرياضيات للعام 2022 في جامعة "آلتو" في "هلسنكي" يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقال الاتحاد إن "هوه" قد تم ترشيحه لتلقي الجائزة عن «إحضاره الأفكار من نظرية "هودج" إلى فرع التوافقيات في الرياضيات، وإثبات حدسية "داولينغ-ويلسون" للشبكات الهندسية، وإثبات حدسية "هيرون-روتا-ويلش" للماترویدات، وتطوير نظرية لكثيرات الحدود اللورينتزية، وإثبات حدسية "ماسون" القوية».

وقد تم إنشاء ميدالية "فيلدز"، التي تم منحها لأول مرة في العام 1936، لتكريم ودعم علماء الرياضيات الشباب الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجال الرياضيات. وكثيرا ما تعد المكافئ الرياضي لجائزة نوبل في العلوم الأخرى.

وُلد "هوه" العام 1983 في كاليفورنيا لكنه نشأ في كوريا الجنوبية. وتخصص في الفيزياء وعلم الفلك كطالب جامعي في جامعة سيئول الوطنية، ثم درس الرياضيات في كلية الدراسات العليا بالجامعة. وحصل "هوه" على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة "ميشيغان" العام 2014.

وتتلمذ "هوه" على عالم الرياضيات "هيسوكي هيروناكا" الياباني المشهور الذي حصل على ميدالية "فيلدز" العام 1970، والذي كان يدرِّس في جامعة سيئول الوطنية كأستاذ زائر عندما كان "هوه" في سنته الأخيرة من مرحلة البكالوريوس.

وكثيرا ما وُصف "هوه" بأنه متأخر الإنجازات، حيث أخبر مجلة "كوانتا" في العام 2017 أنه لم يعتقد أنه كان جيدا في الرياضيات أثناء نشأته، وقال إنه كان يفضل الشعر بدلا من ذلك عندما كان مراهقا.

ومن الإنجازات التي حددت مسيرة "هوه" العلمية هو بحثه المشترك لحل ما يسمى بحدسية "روتا"، وقد حصل على جائزة "سامسونغ هو-أم" في العلوم في مجال الفيزياء والرياضيات في العام 2021.

وقال "هوه" في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء في "هلسنكي": «أشعر بدرجة من الثقل عندما أرى قائمة الفائزين السابقين بالجائزة»، وأضاف: «هناك حتى أسماء أولئك الذين أعتبرهم أبطالًا لإسهاماتهم العظيمة في مجال الهندسة الجبرية، والتي أقوم بالبحث فيها».

وقال "هوه" إن إدراج اسمه في القائمة كان «غريبا ومربكا وعجيبا».

وفيما يتعلق بعمله، قال "هوه" إنه لا ينخرط بالضرورة في البحث بهدف محدد في ذهنه، ولكنه يحاول عادةً استكشاف هياكل رياضية جديدة وتطوير نظريات تناسبها.

كما شدد "هوه" على أهمية معرفة الوقت المناسب للاستسلام عند مواجهة المشاكل المعقدة والصعبة، حيث قال إن التخلي عن متابعة تلك المشكلات يتيح الفرصة لمزيد من الاكتشافات.

وأشاد "هوه" بالنمو السريع الذي حققته كوريا الجنوبية في مستوى الرياضيات لديها في السنوات العشر إلى العشرين الماضية.

وقد عزز الاتحاد الدولي للرياضيات في فبراير الماضي مرتبة كوريا الجنوبية في المنظمة بمقدار درجة لتصبح في أعلى مستوى لها، وهو مستوى المجموعة الخامسة، بعد التقييم العالي لتميز كوريا الجنوبية في الرياضيات. وقد أصبحت كوريا الجنوبية عضوًا في الاتحاد في عام 1981 وكانت في مستوى المجموعة الأولى آنذاك.

وقال "هوه": «إنني أدرك أن الارتفاع من مستوى أدنى مجموعة إلى مستوى أعلى مجموعة (عند الاتحاد الدولي للرياضيات) في غضون 30 إلى 40 عامًا هو إنجاز غير مسبوق تقريبًا».