مترو ذكيّ صيني بعجلات مطاطية

المصدر: البيان

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أطلقت مدينة تشنغدو الصينية، مؤخراً، الرحلة التجريبية لمترو"شودو" ومترو "تيانفو" غير المطروقين.

ويبلغ طول المترو، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية"، 30.2 مترًا، بسعة ركاب قصوى تصل إلى 300 شخص.

ويستخدم المتروان عجلات مطاطية بدلا من العجلات الفولاذية، كما لا يحتاجان إلى مسار سير مطروق.

ويبلغ الحد الأدنى لنصف قطر الدوران لدى المتروين 15 مترًا فقط، ما يعادل قطر الدوران لحافلة بطول 12 مترا، مما يضمن تحرّكهما السلس في شوارع المدينة.

كما يتجاوب فورياً مع إشارات المرور، بالإضافة إلى القيادة الآلية في المسارات المقيّدة.