رقصة الباليه لطائر الجنة النكفية.. فيديو

المصدر: البيان

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لكل منا لحظات يعشها في الحياة البرية، ومن المؤكد أن رقصة الباليه لطائر الجنة النكفية تحتل مكانة عالية في قائمة المصور تيم لامان، الذي صورها في شبه جزيرة هوون في بابوا غينيا الجديدة.

وتعد طيور الجنة من الأنواع الشهيرة، التي تعتبر سفراء الحفاظ على لمنطقى لمنطقة غينيا الجديدة (بما في ذلك أجزاء من إندونيسيا وبابوا نيو غينيا)، والتي تضم أكبر منطقة غابات مطيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق "ناشيونال جيوغرافيك".