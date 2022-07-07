يواجه العدالة بعد مزحة «مرعبة» كلفتها 100 ألف دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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لم يدر شاب إسباني أن مزحة أطلها عبر «سناب شات»، ستتحول إلى رعب يهدد مستقبله. إذ ألقت السلطات الإسبانية القبض على هذا المراهق بعد أن هدد بتفجير طائرة، عبر مزحة «ثقيلة» على حسابه بسناب شات، يوم الأحد الفائت، مما أثار الهلع، وذلك حسب ما أورده تقرير نشر في سكاي نيوز عربية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»، إن الشاب، أديتيا فيرما، ويبلغ من العمر 18 عاماً، بريطاني من أصول هندية، وهو لاعب «عبقري» بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج عرضت عليه الالتحاق بها. وكان قد كتب على سناب شات: «سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان»، والطائرة هي «إيزي جيت» كانت في طريقها إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، قادمة من بريطانيا.

وبعد نشره التهديد على سناب شات، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا لمرافقة طائرة إيزي جيت.

والليلة الماضية كان فيرما يمثل أمام محكمة في إسبانيا، حيث طالب المدعي العام بأنه كلف البلاد حوالي 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.