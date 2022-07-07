هيكل ديناصور بـ8 ملايين دولار

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرض هيكل عظمي متحجر لأحد أقرباء «التيرانوصوروس ركس» الذي جاب الأرض قبل حوالي 76 مليون سنة، في مزاد بنيويورك هذا الشهر. وذلك حسبما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات، أول من أمس.

وقالت دار المزادات، طبقاً لتقرير نشر في موقع سكاي نيوز، إن الهيكل العظمي لجورجوسورس (السحلية المروعة) من شأنه أن يسلط الضوء على مزاد سوذبيز للتاريخ الطبيعي المزمع تنظيمه في 28 يوليو الجاري.

وبحسب «سوذبيز» فإن الهيكل الذي سيتم بيعه، اكتشف عام 2018 في نهر جوديث بالقرب من مدينة هافر بولاية مونتانا الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع هيكل الديناصور حوالي 3 أمتار وطوله 6.7 أمتار، وفق ما ذكرت «الأسوشيتد برس».

وتتوقع «سوذبيز» بيع الأحفورة مقابل سعر يتراوح بين 5 ملايين و8 ملايين دولار.