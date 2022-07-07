اكتشاف «نظام نجمي» جديد

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد علماء الفلك في جامعة أريزونا أنهم حددوا في نتائج دراسة، أخيراً، خمسة أمثلة لفئة جديدة من النظم النجمية في مجموعة مجرات العذراء، وتحتوي على نجوم زرقاء شابة فقط، والتي يتم توزيعها في نمط غير منتظم، ويبدو أنها موجودة في عزلة مفاجئة عن أي مجرة ​​أم محتملة.

وبشكل غير عادي، وقع عزل هذه النجوم تماماً عن المجرات الأم، وتم ترتيب نجومها في نمط غير منتظم.

وحسب تقرير نشر في موقع روسيا اليوم، فإنه بناء على هذه التفاصيل، يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا نوعاً جديداً من النظام النجمي، مجموعة من النجوم المرتبطة بالجاذبية، والتي ليست مجرة ​​تماماً، ولكنها ليست نوعاً معروفاً من عناقيد النجوم أيضاً.

والأمر الأكثر غموضاً أن النقط كانت مصممة على أن تحتوي على القليل من غاز الهيدروجين الذري، وهو عنصر حاسم في تكوين النجوم.