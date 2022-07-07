المعادن مفتاح لفهم تطور الكون والتنبؤ بالمستقبل

المصدر: (دبي- البيان)

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كشف العلماء عن الأصول الغامضة لمعادن الأرض، وقاموا بتفصيل تكوينها المتنوع على مدى مليارات السنين، ووجدوا، حسب تقرير نشره موقع روسيا اليوم، أمس، أدلة على دور الماء والعناصر النادرة في تكوينها. إذ أنتجت الطبيعة 40 % من الأنواع المعدنية المعترف بها على الأرض، البالغ عددها 5659 نوعاً، وفي بعض الحالات استخدمت أكثر من 15 وصفة فريدة لإنتاج تركيبتها البلورية وتركيبها الكيميائي.

ووجد العلماء أن الماء لعب دوراً مهيمناً في تكوين أكثر من 80 % من الأنواع المعدنية، وأن 41 عنصراً نادراً من الأرض، بما في ذلك الزرنيخ والكادميوم والذهب والزئبق والفضة، هي مكونات أساسية لنحو 2400 من معادن الكوكب، بحسب تصريح الدكتور روبرت هازن، المؤلف المشارك للدراسة والعالم في مختبر الأرض والكواكب، في معهد كارنيجي للعلوم، بواشنطن العاصمة.

ويمكن أن تكون المعادن، حسب الدراسة، مفتاحاً لإعادة بناء «الحياة الماضية» بكاملها والتنبؤ بـ «الحياة المستقبلية» للأرض، «وفهم تطور المعادن»، سيوفر لنا مساراً جديداً، حتى نتمكن من استكشاف الفضاء السحيق، والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، وكواكب صالحة للسكن في المستقبل.