من هو خطيب الأميرة إيمان كريمة العاهل الأردني

المصدر: دبي - البيان

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بعد الإعلان عن خطبة كريمة العاهل الأردني عبد الله الثاني، الأميرة إيمان، إلى جميل ألكسندر ثيرميوتيس، تساءلت وسائل الإعلام عن هوية هذا الأخير.

ووفقاً لمجلة "هالو"، هو شريك إداري في أحد الصناديق الاستثمارية في نيويورك، صندوق "فنتشور كابيتل".

وقد وُلد في كاراكاس بفنزويلا في عام 1994 بينما ولدت الأميرة إيمان في عام 1996، وهي الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن.

وحتى الآن، لا تزال المعلومات المتوافرة عن هوية خطيب أميرة الأردن محدودة للغاية، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الزفاف بعد.

وما كشف عنه البلاط الملكي الهاشمي هو أن إعلان الخطبة تم بحضور والدي الأميرة البالغة من العمر 25 عاماً، إلى جانب أخويها ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وأختها الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، إضافة إلى أفراد أسرة ثيرميوتيس.

وقد أظهرت الصورة الرسمية التي تم نشرها أيضاً خاتم خطبة الأميرة إيمان، وهو عبارة عن قطعة ألماس كلاسيكية، فيما ظهرت الأميرة في إطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستاناً عاجياً فضفاضاً يتوافق مع البدلة الكحلية لخطيبها وقميصه الأبيض.