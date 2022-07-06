الأردن : خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله على جميل ألكساندر ترميوتس

المصدر: البيان

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تمت يوم الثلاثاء الماضي السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس يوليو عام 2022 ميلادية، خطبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس بحضور الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني،.

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

وعلقت الملكة رانيا العبدالله، على خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس وقالت عبر إنستغرام :" ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".