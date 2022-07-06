لحظة فخر وتقدير لماليزيا: حجاج ماليزيا نموذج يحتذى به لدورات حج آمنة وناجحة

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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أشادت المملكة العربية السعودية بوفود الحجاج من ماليزيا التي تشكل نموذجاً يحتذى به في دورات الحج كل عام، لتثني على جهود حكومة البلاد وتحث دول العالم على "التعلم من الاستراتيجيات التي تتبعها ماليزيا في إعداد وتعليم حجاجها قبل أداء الركن الخامس من الإسلام"، بما يدعم تحقيق دورة حج آمنة وناجحة.

ونقلاً عن صحيفة "ذا ستار" الماليزية، فقد تمت الإشادة بالبلاد بفضل الدور الإيجابي لوفودها بمكة المكرمة، واصفة الصحيفة أنها "لحظة فخر وتقدير لماليزيا" كلما ذُكر اسمها-مراراً وتكراراً- مرتبطةً بكلمات المديح والتقدير في دورات الحج كل عام.

وبلا شك يكمن وراء أي استراتيجية ناجحة، خطط حقيقية وواضحة، وهي ما ترجمت بـ "مجلس صندوق الحجاج الماليزيين" الذي طالته كلمات الثناء لنجاحه في تطوير أنظمة إدارة أكثر حداثة لكل شخص خلال موسم الحج. وفي السياق، أفاد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، في تصريحات حصرية لوسائل الإعلام الماليزية يوم الاثنين بأنه من الصواب أن تتعلم الدول الأخرى الاستراتيجيات التي تتبعها ماليزيا في إعداد وتعليم حجاجها قبل أداء الركن الخامس من الإسلام. كما أعرب عن تقدير حكومة بلاده لما بذلته الحكومة الماليزية في إعداد وتعليم وتدريب حجاج بيت الله الحرام للمساهمة في تحقيق دورة حج ناجحة وآمنة، بحسب "ذا ستار".