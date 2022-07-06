السعودية.. الأفواج الأخيرة من الحجاج يؤدون طواف القدوم قبيل يوم التروية

المصدر: د ب أ

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أدت الأفواج الأخيرة من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم قبل يوم التروية الذي يصادف غدا الخميس قبيل يوم عرفة "الحج الأكبر" والذي يحل هذا العام بعد غد الجمعة.

وأكمل قطار المشاعر جاهزيته لنقل الحجاج بين منى ومزدلفة وعرفات طوال أيام الحج من خلال 9 محطات.

وتستهدف محاور الخدمات المقدمة للحجيج البعد الأمني والصحي والتنظيمي، فضلًا عن خطط استباقية محكمة لمواجهة أي طارئ.

وتتميز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتناغم والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم هذا العام، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج و150 ألفا من داخل المملكة، وفق شروط خاصة، بأداء فريضة الحج بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب وباء كورونا المستجد.