3 سيناريوهات محتملة للحكم على قاتل نيرة أشرف اليوم

المصدر: البيان

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تتجه الأنظار اليوم إلى محكمة جنايات المنصورة المصرية حيث تنعقد للنطق بالحكم على محمد عادل قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعدما أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية للنظر في إعدامه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن أمام المحكمة 3 سينارهات لسير الجلسة التي تعقد برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

السيناريو الأول

هو صدور حكم الاعدام من المحكمة بإجماع الآراء وفقا إلى المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون الحكم بإجماع الآراء من جميع اعضاء هيئة المحكمة.

السيناريو الثاني

مد أجل الحكم في القضية اذا كانت المحكمة لم تنته من قراءة أوراق القضية أو عدم وصول تقرير فضيلة المفتي إلى المحكمة.

السيناريو الثالث

هو عدم إجماع هيئة المحكمة على الاعدام طبقا للمادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية فيكون النزول بالعقوبة إلى المؤبد

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.