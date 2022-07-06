السعودية تطلق "روبوت توجيهي" للرد على استفسارات الحجاج بـ11 لغة

المصدر: البيان

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «روبوت توجيهي»، يعمل وفقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتوجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك ويرد على اسئلتهم واستفسارتهم الفقهية المرتبطة بمناسك الحج ،

الروببوت التوجيهي يمتاز بخاصية الترجمة الفورية إلى 11 لغة ، ويتيح التواصل عن بعد مع المشايخ والمفتين.

ويدعم الروبوت التوجيهي (11) لغة وهي: (اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية)، عبر شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على (4) عجلاتٍ مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي) وبسرعة (5) غيغاهرتز تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.

وقال مدير إدارة السائلين في المسجد الحرام الشيخ سلطان البقمي، النظر إلى أن الرئاسة وفّرت وضمن جهودها في حج هذا العام (100) من أصحاب الفضيلة والمشايخ للإفتاء وإجابة السائلين في رحاب البيت العتيق، بهدف تسهيل أداء عباداتهم، مفيداً بأن عدد المستفيدين من خدمة إجابة السائلين في رحاب البيت العتيق تجاوز (41) ألف مستفيدٍ من خلال الرد على نحو (47) ألف سؤالٍ، كما وصل عدد المكالمات الهاتفية إلى (16) ألف مكالمة، مؤكداً سعي الرئاسة لتنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام منها مبادرة «فاسألوا أهل الذكر»، و«إرشادي بلغتي»، و«أرشدني» والتي تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإرشاد السائلين.