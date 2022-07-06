جنايات المنصورة تسدل الستار بعد قليل على قضية نيرة أشرف

المصدر: البيان

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تسدل محكمة جنايات المنصورة بعد قليل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي والمعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة». وستعقد المحكمة جلسة للنطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، بعد أن أُحيلت أوراقه في الجلسة الماضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وأحيلت أوراق المتهم لفضيلة المفتي، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

25 شاهدًا أكدوا رؤيتهم للمتهم أثناء ارتكاب الجريمة

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها.