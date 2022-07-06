4 علماء رياضيات يفوزون بـميدالية «فيلدز» العريقة

المصدر: (هلسنكي - أ ف ب)

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فاز 4 علماء رياضيات الثلاثاء في هلسنكي بميدالية فيلدز التي توصف بـ«نوبل الرياضيات»، بينهم الأوكرانية مارينا فيازوفسكا، ثاني امرأة تحوز هذه المكافأة العريقة منذ إطلاقها سنة 1936. والفائزون الآخرون بهذه الميدالية التي تُوزع كل أربع سنوات هم الفرنسي أوغو دومينيل كوبان والباحث الأمريكي - الكوري الجنوبي جون هوه المقيم في الولايات المتحدة والبريطاني جيمس ماينارد.

هذه الميدالية يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات، وتُرفق بمكافأة مالية قدرها 15 ألف دولار كندي (11500 دولار أمريكي).

وهي تكرّم «الاكتشافات الاستثنائية» لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين.

وتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل أقيم في العاصمة الفنلندية في إطار المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات.

وبات أوغو دومينيل كوبان الأخصائي في الفيزياء الإحصائية، الفرنسي الثالث عشر الذي ينال ميدالية فيلدز. وآخر هؤلاء الفرنسيين كان سيدريك فياني الذي فاز بالمكافأة عام 2010.