وسم #إنترنت_غير_محدود يقترب من مليون تغريدة في مصر

المصدر: البيان

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يتصدر وسم #إنترنت_غير_محدود الترند في مصر، إذ اقترب عدد التغريدات من مليون تغريدة .

وكان ناشطون قد بدأوا الحملة قبل أيام مطلقين وسم #إنترنت_غير_محدود في مصر والذي لا يزال يحتل صدارة ترند تويتر في مصر.

ويطالب المشاركون في الحملة بإلغاء ما يعرف بـ "الباقات الشهرية" على الإنترنت وتوفير الخدمة بلا حدود، وذلك في ظل شكاوى عديدة من ارتفاع التكلفة.

ويذكر بعض المشاركين بالحملة أن باقات الإنترنت تنتهي قبل موعدها بأيام كثيرة من قبل كافة شركات الاتصالات، مع انخفاض في سرعة الإنترنت إلى مستوى غير صالح للاستخدام بعد انتهائها، مما يضطر أغلب المستخدمين إلى الاشتراك في باقات إضافية حتى موعد التجديد القادم.

وذهب بعض المشاركين في الحملة للمقاطعة بفصل الروتر ساعتين.

وانضم للحملة بعض المشاهير مثل الاعلامي مصطفى بكري والفنان محمد هنيدي الذي قال: دلوقتي النت بقى كل حياتنا .. التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت .. الصحافة اتحولت للفيديو .. وبقى عندنا آلاف من ممارسي ألعاب الحاسوب والهواتف وهو ما يعرف باسم " الجيمرز" في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم .. الانترنت الغير محدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية.

#انترنت_غير_محدود_فى_مصر

أما المغرد بيتر فقال: احنا بنشحن مرتين في الشهر ومش بتكمل عشرين يوم الانترنت ضرورة مش رفاهية.