رحيل الباحث العراقي رسول محمد رسول عن عمر يناهز الـ63 عاماً

المصدر: بغداد - البيان

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غيب الموت، الأحد، الناقد والروائي العراقي رسول محمد رسول، عن عمر يناهز الـ63 عاماً، إثر تعرضه لأزمة صحية في منزله في بغداد، حيث نعت الأوساط الثقافية الفقيد، مستذكرة ما قدمه من نتاجات، أسهمت في إثراء المشهد الثقافي العراقي.

ونعى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، إلى الأوساط الثقافية والأكاديمية، الناقد والأكاديمي د. رسول محمد رسول؛ حيث قال في بيان له: «أُعزّي المجتمع الأكاديمي بوفاة الصديق الباحث الدكتور رسول محمد رسول».

ورسول محمد رسول كاتب وفيلسوف عراقي متخصص في الفلسفة الألمانية، ولد في الكوفة عام 1959م، ودرس الفلسفة في عدد من الجامعات العربية، وصدرت له عشرات المؤلفات في الرواية والفلسفة والدراسات النقدية.

ومن أبرز كتب المفكر رسول محمد رسول كتاب «فتنة الأسلاف: هيدجر قارئاً كانط»، وكتاب «إنسان التأويل».