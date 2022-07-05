«عضة كلب» تحول رجل إلى وحش هائج

المصدر: البيان

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تحول رجل هندي إلى وحش هائج بعد أن نبح عليه كلب أحد الجيران فهاجم صاحب الكلب وعائلته، وضرب 3 أشخاص بماسورة حديدية.

وفي التفاصيل فقد أصيب 3 أفراد من عائلة واحدة، بعد أن هاجمهم جارهم وهو في حالة من الهياج، وضرب صاحب البيت ونجله وكلبه بـ«ماسورة» حديدية، بعد أن نبح كلبهم الأليف عليه.

وقالت الشرطة الهندية يوم أمس الاثنين، إن الحادث وقع في منطقة باشيم فيهار في دلهي صباح (الأحد).

وأثناء التحقيق، تبين أن شخصا واحدا يدعى دارمفير كان يتجول في الشارع في الصباح، ثم بدأ كلب أليف مملوك لأحد الجيران بالنباح عليه، فما كان من هذا الشخص إلا مطاردة الكلب. حينها تدخل مالكه ومنع جاره من الاعتداء عليه. إلا أنه سرعان ما عاد الكلب وعض ذلك الجار، ليستشيط غضباً، وليمسك بـ«ماسورة» حديدية ويركض خلف الكلب، حينها فر الكلب إلى بيت مالكه مجدداً، وعندما حاول مالكه التدخل مرة أخرى لإبعاد الرجل الغاضب، نشبت مشاجرة سريعة قام على إثرها الرجل الغاضب بضرب الكلب بقسوة على رأسه، ثم ضرب جاره ونجله، ليتدخل أحد الجيران ويبعد الرجل الهائج.