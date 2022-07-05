ليبيا.. أول تعليق للمصري الذي أنقذ طفلاً من السقوط من الطابق الخامس

المصدر: البيان

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كشف المصري إبراهيم شعبان، الذي أنقذ طفلاً ليبياً، سقط من الطابق الخامس، عن ملابسات إنقاذه له وسبب وجوده في المكان وقت الحادث.

وقال شعبان إنه كان يزور مع أحد زملائه المصريين زميلاً آخر لهم في مصحة التقوى بمدينة الزنتان الليبية، ونتيجة لبعض الإجراءات الصحية لزميلهم اضطروا لانتظاره في الخارج، مشيراً إلى أنه "أثناء وقوفنا في الخارج سمعنا صرخات، وعندما خرجنا وجدنا طفلاً يتمسك بالرخام وعلى وشك السقوط".

وأفاد بأنه انتظر يراقبه وزميله المصري صعد مسرعاً كي يلحق بالطفل، لكن نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، اضطر الطفل أن يترك الرخام ويقع من الطابق الخامس.

وأضاف: "التقطته في حضني وحصلت لي بعض الكدمات في ذراعي وصدري ولكن الحمد لله على سلامة الطفل".

وكان المصري إبراهيم شعبان، قد قام بعمل بطولي في ليبيا، عندما أنقذ طفلاً من الموت بأعجوبة، بعد أن سقط من أعلى بناية سكنية.

وروت صفحة الجالية المصرية في ليبيا تفاصيل ما قام به الشاب، بعد أن قدّمت الشكر الجزيل له، وأوضحت أنه أنقذ طفلاً ليبياً كاد يقع من الطابق الخامس في مبنى الكهرباء المجاور لمصحة التقوى بمدينة الزنتان غرب ليبيا، حسب ما نشره موقع «القاهرة 24»، الاثنين.

وأشارت الصفحة إلى أن «شعبان» أمسك بالطفل قبل لحظات قليلة من سقوطه، وأنقذه من الموت.

وعبـّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به الشاب المصري إبراهيم شعبان، وأشادوا بعمله البطولي، حسب ما قالوا في التعليقات على الحادثة.