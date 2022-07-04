مليار "صيني" للبيع مقابل 10 بيتكوينات

المصدر: البيان

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عرض قراصنة مجهولون بيانات مليار صيني للبيع، بعد نجاحهم في اختراق قاعدة بيانات شرطة شنغهاي الصينية، عبر هجوم إلكتروني، كانت حصيلته أكثر من 23 تيرابايت من البيانات المسروقة من قاعدة البيانات، تتضمن أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية وأرقام هواتف ومعلومات تخص قضايا جنائية.

وطلب القراصنة عبر منتدى، اليوم الاثنين، مبلغ 10 بيتكوين (ما يعادل 200 ألف دولار أميركي) مقابل هذه البيانات الضخمة، حسب ما ذكر موقع "سكاي ينوز عربية"، نقلاً عن "زد نت" المتخصص بالأخبار التقنية.

اللافت أن العرض اجتذب 177 رداً، و300000 مشاهدة في غضون ساعات، وتم نشر القائمة بواسطة مستخدم مجهول يُدعى "تشاينا دان".

ولم تعلّق السلطات الصينية على الحادثة، إلا أن العملية إن كانت حقيقية، فستكون أكبر عملية اختراق للبيانات في تاريخ الصين.