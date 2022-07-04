ضبط مشتبه ثالث بمقتل الصحفي الهولندي دي فريس

المصدر: د ب ا

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أكد ممثلو الادعاء المعنيون بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي المتخصص في مجال الجرائم بيتر ار دي فريس اليوم الاثنين القبض على شخص لصلته بالقضية.

وذكرت صحيفة هيت بارول التي تصدر في امستردام في وقت سابق أن المشتبه به هو مواطن بولندي / 26 عاما/. ويعد هذا هو المشتبه به الثالث الذي يتم إلقاء القبض عليه لصلته بقتل دي فريس، في شارع بامستردام في السادس من يوليو 2021.

وكان قد تم إلقاء القبض على شخصين على الفور بعد إطلاق النار على دي فريس. ويخضع الشخصان للمحاكمة، ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة في حال تم إدانتهما. ومن المتوقع صدور حكم بشأنهما في 14 تموز/يوليو الجاري.

ويشار إلى أنه تم عندما تم إلقاء القبض على الشخصين، عُثر على هاتف محمول به رسائل تحوى تعليمات بشأن إطلاق النار على دي فريس. ويشتبه في أن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه قام بإرسال هذه الرسائل، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

ووفقا للتقارير، فإن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه اليوم كان محتجزا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتورطه في جريمة أخرى.

وذكرت صحيفة هيت بارول أنه كان على صلة مباشرة برضوان تاغي، رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات. ويشتبه في أن تاغي هو العقل المدبر وراء مقتل دي فريس، الذي توفى في المسستشفى بعد أكثر من أسبوع من إطلاق النار عليه.