متحف يعرض رسالة مفقودة لألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسين لأمريكا

المصدر: دبي - البيان

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سيعرض متحف الكومنولث في ولاية ماساتشوستس خلال احتفالات الرابع من يوليو، الذي يصادف تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية رسالة تاريخية كتبها ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين لأميركا.

وكانت الرسالة قد سرقت من أرشيف ولاية ماساتشوستس خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب شبكة "سي إن إن".

وكتب هاملتون الرسالة عام 1780، إبان حرب الاستقلال الأميركية، إلى ماركيز دي لافاييت، الأرستقراطي الفرنسي الذي كان يساعد الأميركيين في القتال ضد البريطانيين، وكان يحذره فيها من قوات "العدو" القادمة إلى رود آيلاند وتعريض القوات الفرنسية للخطر.

يجدر الذكر أنه قد ألقي القبض على موظف أرشيف سرق الرسالة عام 1950 وتبين أنه باعها إلى تجار كتب نادرة مع وثائق أخرى من الآباء المؤسسين لأميركا، وذلك وفقا لملفات قضائية في ماساتشوستس.

وفي نوفمبر 2018، ظهرت الرسالة في دار مزادات في مدينة أليكساندريا بولاية فرجينيا، قبل أن تدخل في عهدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في العام التالي.

وقال بيان صحفي لوزير الكومنولث في ماساتشوستس، ويليام غافلن، إن عرضها يوم الرابع من يوليو "هو أول فرصة ستتاح للجمهور لرؤية الرسالة" منذ إعادتها إلى الولاية.