نجا بعد أن سقط في جرف صخري وبقي 7 أيام بلا ماء أو طعام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتشابه قصة المغامر الإيطالي مع قصة بطل فيلم "127" الذي علق في صدع صخري واضطر لقطع يده حتى ينجو بحياته، لكن الفرق أن الشاب نجا بعد أن تم العثور وانتشاله من موت محقق.

وفي التفاصيل فقد نجا شاب إيطالي يدعى جانباولو باجيو بعد أن ظل 7 أيام بلا ماء وطعام، إثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتايور بالقرب من الحدود السلوفينية.

وقال جانباولو البالغ من العمر 31 عاما، في تصريحات لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، إنه بعد العثور عليه وانتشاله يوم السبت يشعر بأنه بصحة جيدة.

وكان الشاب يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض المؤونة.

وأفاد بأنه لم يصب سوى بإصابات طفيفة بعد سقوطه، لكنه لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن جيامباولو باجيو غادر يوم السبت 25 يونيو متوجها إلى جبل ماتايور بنية الصعود إلى بالما فيراتا، لكنه لم يعد بعد ذلك.