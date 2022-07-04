صدمة موظف.. طبق حلوى وتذكرة سينما مكافئة نهاية خدمة 27 عاماً

المصدر: البيان

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عند نهاية خدمة الموظف يضع في اعتباره أن تكون مكافئة نهاية الخدمة مبلغاً معتبراً يستطيع أن يبدأ به مشروعاً صغيراً أو حتى أن يغطي تكاليف فترة معينة من الزمن، لكن المكافئة هذه المرة شكلت صدمة لموظف يعمل في مطعم Burger King حيث كانت طبق حلوى فقط.

وبحسب صحيفة The New York Post الأمريكية فإن الموظف كيفن فورد (54 عاماً) عكف على العمل أميناً للصندوق وطباخاً في فرع المطعم بمطار ماكاران الدولي منذ عام 1995، وعندما جاءت الذكرى السنوية السابعة والعشرون لعمله، أهداه رؤساؤه حقيبة ظهر محشوة بتذكرة سينما وكوب ستاربكس وحلوى وشوكولاتة.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو له وهو يَقبِّل الهدية ويشكر زملاءه في العمل، لكن العديد من الأشخاص الذين شاهدوا المقطع صُدموا لأنه سيحصل على تعويض زهيد بعد سنوات من الولاء مع الشركة.

وعلى أثر ذلك، أنشأت بنات فورد صفحة لأبيهم على موقع التبرعات GoFundMe؛ سعياً لجمع نحو 200 دولار، لكن قُدِّم ما يقرب من 300 ألف دولار من التبرعات والعدد في ازدياد مستمر.

وكتبت ابنة فورد، سيرينا، في حملة جمع التبرعات: "الرجل في هذا الفيديو هو والدي. لقد عمل في وظيفته لمدة 27 عاماً، ونعم، لم يغِب يوماً عن العمل".

وأضافت: "حين بدأ في الأصل العمل في هذه الوظيفة، كان أباً أعزب عندما حصل على الوصاية عليَّ أنا وشقيقتي الكبرى منذ 27 عاماً. ثم عندما كبرت عائلتنا وتزوج مرة أخرى، واصل العمل هناك بسبب التأمين الصحي المذهل الذي يوفره المطعم".

وكتبت سيرينا أنَّ العائلة "لم تكن بأية حال من الأحوال ستطلب المال، لكن إذا شعر أي شخص بأنه يريد مهاداته، فسيحب أبي زيارة أحفاده".