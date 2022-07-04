ميغان ماركل تتسبب في إقالة شرطيين بريطانيين

المصدر: البيان

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أقالت الشرطة البريطانية اثنين من أفرادها، بسبب تعليقاتهما حول ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري.

وحسب "بي بي سي"، تمكنت ميغان من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات "غير لائقة" بحقها عبر "واتسآب".

واعتبر الشرطيان أن ميغان ماركل "شخصية كرتونية مناهضة للسود".

وقال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق في القضية، إن الشرطيين سوخديف جير وبول هيفورد، يعملان في خدمات الطب الشرعي، وتبادلا رسائل فيها إهانات لاذعة وتمييزية.

وكانت هذه الألفاظ قد أرسلت عبر تطبيق واتسآب على مدار فترة طويلة.