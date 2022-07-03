السيسي يمزح مع سائق قطار .. ماذا قال له؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قطاراً كهربائياً خفيفأً بصحبة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، وأثناء تقديم شرح للرئيس المصري عن أبرز وسائل التكنولوجيا التي تم إضافتها في القطار، والتي بينها تثبيت كاميرا لمراقبة السائق ورصد تصرفاته، ومنها إذا ترك كابينة القيادة أو قام بالتدخين الممنوع على السائقين.

وأثناء الشرح مازح الرئيس المصري سائق القطار وضحك وطبطب على كتفه وسأله: إنت بدّخن؟ فأجابه السائق: "لا يا فندم"، بحسب ما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأذن في بدء التشغيل التجريبي في المرحلة الثالتة " أ " لمترو الأنفاق صفاء حجازى لمنطقة الزمالك.

وافتتح صباح اليوم محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي"، كما افتتح المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف وفق صحف مصرية.

كما تفقد المحطة والقطار الكهربائي واستمع إلى شرح تفصيلي من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويصل عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.