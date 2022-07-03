«راحت الامتحان ومرجعتش تاني». . غموض بشأن اختفاء طالبة مصرية

المصدر: البيان

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يحوط الغموض حول اختفاء فتاة تسمى "فاطمة عادل"، اختفت بعد قضاء آخر مادة بالامتحانات الخاصة بها في مدرسة المحمدية التجارية بميدان المطرية بمصر وهي بالصف الثالث الثانوي.

وخرجت، صباح يوم الخميس الموافق 9/6/2022، من الساعه التاسعة صباحا ولم ترجع حتى تم تحرير محضر ومازل البحث جار من الجهات الأمنية.

جدير بالذكر، أن الفتاة على خلق يشهد به الجميع ولم تربطها أي علاقة عاطفية بأي شخص وهي مقيمة لدى والدتها نظرا لانفصال والدها والدتها منذ 3 أعوام وكانت أخر مكالمة هاتفية جمعت بين الفتاة وبين والدها ليلة الامتحان للاطمئنان عليها.