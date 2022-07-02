فكرة مجنونة.. محاولة تهريب 109 حيوانات حية عبر المطار!

المصدر: البيان

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ضبطت السلطات التايلاندية امرأتين حاولتا تهريب 109 حيوانات حية، من بينها حيوانات نادرة، عبر مطار بانكوك، إلا أن أجهزة الأشعة السينية كشفت أمرهما قبل أن يستقلا الطائرة.

وألقت سلطات المطار القبض على السيدتين نيثيا راجا (38 عاما) وزكية سلثانا (24 عاما) وهما في طريقهما من بانكوك إلى تشيناي في الهند.

واكتشف الضباط 50 حرباء و35 سلحفاة و20 أفعى، واثنين من المدرع ومثلهما من الشيهم الأبيض (قارض كبير الحجم يغطي الشوك جسده)، محشورة في حقيبتين خاصتين بالسيدتين.

وعثر سلطات المطار على اثنتين من الإغوانا النافقة، بينما كانت جميع الزواحف تعاني الجفاف.

وتعد تايلاند مركزا رئيسيا لعبور مهربي الحيوانات البرية، التي تتجه في الغالب إلى فيتنام أو الصين حيث تستخدم لأغراض تجارية أو صناعية.

وأفادت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والمحافظة على النبات في تايلاند إن الحيوانات تتلقى العلاج اللازم، وستنقل إلى مركز بيطري أو منشأة تربية.

وأوضح رئيس مكتب فحص الحياة البرية بالمطار ساثون كونغجوين: "حدث هذا النوع من محاولات التهريب عدة مرات. أسعار الحيوانات باهظة في الهند".

وقدر المسؤول قيمة هذه الحيوانات بحوالي 200 ألف بات (نحو 5600 دولار).\، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتواجه السيدتان تهمة بانتهاك 3 قوانين، هي قانون حماية الحياة البرية والحفاظ عليها، وقانون الأوبئة الحيوانية، وقانون الجمارك.