عمدة مدينة مكسيكية يتزوج تمساحاً يرتدي فستاناً أبيض!.. فيديو

المصدر: البيان

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تزوج عمدة مدينة سان بيدرو المكسيكية هواميلولا فيكتور هوغو سوسا، بن تمساح كان يرتدي فستان زفاف أبيض اللون، وسط حفل صاخب.

وتزوج العمدة هوغو سوسا من التمساح كجزء من طقوس السكان الأصليين القديمة لجلب الوفرة والحظ إلى القرية في جنوب غربي المكسيك، وفقا لـ "روسيا اليوم، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل".

ويعتقد أن الزواحف البالغة من العمر 7 سنوات، والمشار إليها باسم "الأميرة الصغيرة"، هي إله يمثل كوكب الأرض، وزواجها من الزعيم المحلي يرمز لانضمام البشر إليها.

وقالت إيليا إديث أغيلار، المعروفة بالعرابة التي نظمت حفل الزفاف "يمنحني ذلك الكثير من السعادة ويجعلني فخورة بجذوري. إنه تقليد جميل جدا".

وأضافت، أنه "امتياز أن يتم تكليفها تنفيذ الحفل"، مشيرة إلى أنها "أمضت الكثير من الوقت في القلق بشأن ما سترتديه العروس (التمساح)".

وتم ربط فم التمساح الصغير لتجنب العض غير المرغوب فيه.

وقال العمدة سوسا بعد تقبيل التمساح، "نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كافيا، وأن تكون لدينا أسماك في النهر".