تصميم عائلته يُكسبه 60 مليون دولار

المصدر: البيان

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فاز رب عائلة من كانبيرا في أستراليا بالجائزة الكبرى، التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، حيث حصل على القسم الوحيد الفائز الأول في Powerball 1363، الذي سُحب مساء الخميس.

وقد أخبر المحظوظ الأسترالي الأب الفائز أنه سيتقاعد على الفور لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

كما عبر رب عائلة عن فرحه وسعادته بالفوز، حيث قال إنه سيقوم بسداد الفواتير المتراكمة، وسوف يقضي عطلة رائعة مع أسرته.

في سياق ذلك، قال الفائز إنه لعب نفس الأرقام طوال الوقت، وكان هذا مستوحى من عائلته.

جدير بالذكر أن الأرقام الفائزة في سحب Powerball 1363 في 30 يونيو كانت هي 22 و 6 و 1 و 16 و 17 و 29 و 11، وكان رقم أرسنال هو 2.

بالإضافة إلى الفائز الأول في قسم ACT، كان هناك 1.762.781 فوزاً في الأقسام من الثانية إلى التاسعة التي سجلت 32.000.515.95 دولاراً.

ختاماً، هناك ما يقرب من 30 فائزاً باليانصيب بين السكان الأستراليين لم يكشفوا عن أنفسهم بعد.